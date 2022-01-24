Рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що взяли до відома рішення Державного департаменту США про від’їзд членів родин співробітників американського посольства в Києві, а також надання частині співробітників можливості поїхати на добровільній основі. Як наголосив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко, кардинальних змін в безпековій ситуації довкола України впродовж останнього часу не відбулося, тому таке рішення є радше «проявом надмірної перестороги».

«Поважаючи право іноземних держав на гарантування безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги. Фактично кардинальних змін в безпековій ситуації впродовж останнього часу не відбулося: загроза нових хвиль російської агресії залишається сталою з 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще в квітні минулого року. Рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України. Посольство продовжить повноцінно функціонувати. Члени дипмісії отримали можливість поїхати, якщо вони мають таке бажання. Проте їхній від’їзд зовсім не є обов’язковим. Закликаємо спокійно ставитися до рекомендацій громадянам США реєструвати плани своїх подорожей на сайті Держдепу», – заявив Олег Нікокленко.

У МЗС України наголосили: «Російська Федерація нині докладає активних зусиль задля дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. В українському та міжнародному медіапросторі шириться велика кількість дезінформації, маніпуляцій та фейків, аби посіяти паніку серед українців та іноземців, налякати бізнес, підірвати економічну та фінансову стабільність нашої держави».

«У цій ситуації важливо тверезо оцінювати ризики і зберігати спокій», – звернувся Олег Ніколенко.

«Президент України, міністр закордонних справ та вся українська дипломатія нині консолідують безпрецедентно високу підтримку України з боку міжнародних партнерів, аби стримати РФ від її агресивних дій, забезпечити безпеку українських громадян та держави. У цьому контексті ми особливо вдячні уряду США за проактивну дипломатичну позицію та зміцнення оборонних спроможностей України, зокрема надання новітньої зброї та техніки», – зазначив речник МЗС України.

Сполучені Штати Америки 23 січня дали розпорядження про виїзд сімей співробітників свого посольства в Києві та заявили, що всім громадянам США варто подумати про те, щоб залишити Україну через загрозу воєнних дій з боку Росії. Державний департамент повідомив, що родини американців, які працюють у посольстві США в Україні, мають покинути країну. Не основні співробітники посольства теж можуть добровільно покинути Україну коштом держави.

Західні ЗМІ повідомляють про підготовку ймовірного вторгнення Росії в Україну з осені 2021 року через високу концентрацію російських військ біля кордонів. Російська влада заперечує можливість вторгнення і заявляє, що переміщення військових усередині країни – це «суверенне право» Росії.