Дипломати покидають Україну, НАТО посилює присутність у Східній Європі

НАТО приводять війська в бойову готовність і надсилає додаткові кораблі та винищувачі до місць розташування свого контингенту на сході Європи. Це робиться для стримування Росії, яка нині нарощує сили поблизу України.

Тим часом США і Велика Британія вирішили вивезти з України частину співробітників посольств та їхніх родичів. У цих країнах вважають, що російська загроза зростає. У МЗС України рішення США про вивезення дипломатів назвали «передчасним кроком» і «проявом надмірної перестороги».

У свою чергу, Верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що не бачить причин для евакуації родин європейських дипломатів із України. Він закликав «не драматизувати» події довкола України.

Останні події навколо протистояння Заходу, Росії та України аналізуємо у прямому ефірі Радіо Свобода - у програмі Свобода Live.

Учасники програми:

Максим Хілько, директор програми «Російські та білоруські студії» ради зовнішньої політики «Українська призма»;

Віктор Муженко, начальник Генштабу та головнокомандувач ЗСУ у 2014-2019;

Кирило Мартинов, редактор відділу політики видання «Новая газета» (Москва);

Андрій Гундер, президент Американської торговельної палати в Україні;

Андрій Піонтковський, російський політолог (Вашингтон).