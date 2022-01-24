МЗС: станом на 24 січня 4 держави заявили про намір евакуювати частину працівників посольств з України

Міністерство закордонних справ України повідомило, що станом на 24 січня чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Велика Британія, Австралія і Німеччина. Про це йдеться в коментарі МЗС, оприлюдненому 24 січня.

«Решта держав, Європейський союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій інформують МЗС про відсутність на цьому етапі планів здійснювати евакуацію або скорочення персоналу з огляду на відсутність достатніх причин для такого кроку. Важливо, що такої позиції дотримуються і ті країни, дипломатичні представництва яких розташовані в регіонах нашої держави, які межують із територією Російської Федерації», – йдеться в заяві.

У МЗС висловили вдячність міжнародним партнерам, «які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів, це – справжній прояв солідарності з Україною».

«Нині надзвичайно важливо уникати кроків, які можуть бути використані в інформаційному просторі задля посилення напруги в суспільстві, дестабілізації економічної та фінансової ситуації нашої держави», – додали в МЗС.

У міністерстві додали, що на території України розташовані 129 посольств і консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.

Раніше сьогодні Велика Британія повідомила, що вирішила вивезти з України частину співробітників посольства і членів їхніх сімей через «зростаючу загрозу з боку Росії».

Сполучені Штати Америки 23 січня дали розпорядження про виїзд сімей співробітників свого посольства в Києві та заявили, що всім громадянам США варто подумати про те, щоб залишити Україну через загрозу воєнних дій з боку Росії. Державний департамент повідомив, що родини американців, які працюють у посольстві США в Україні, мають покинути країну. Не основні співробітники посольства теж можуть добровільно покинути Україну коштом держави.

У МЗС України рішення США про вивезення дипломатів назвали «передчасним кроком» і «проявом надмірної перестороги».

У свою чергу, Верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що не бачить причин для евакуації родин європейських дипломатів із України. Він закликав «не драматизувати» події довкола України.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.