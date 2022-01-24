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«Ми закриємо Північний потік-2»: у Чикаго конгресмени відзначили День Соборності України (відео)

«Ми закриємо Північний потік-2»: у Чикаго конгресмени відзначили День Соборності України (відео)
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«Ми закриємо Північний потік-2»: у Чикаго конгресмени відзначили День Соборності України (відео)

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У Чикаго відбулось урочисте святкування на честь Дня Соборності України. Подію відвідали конгресмени Денні Девіс, Раджа Крішнамурті, Шон Кастен, Майк Куіглі та сенатор Дік Дурбін.

Американські законодавці висловили свою активну підтримку Україні в боротьбі проти російської агресії. Зокрема, сенатор Дурбін анонсував розробку нового законопроєкту, який посилить санкції проти Росії та перешкодить запуску «Північного потоку-2».

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