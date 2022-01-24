Американські законодавці висловили свою активну підтримку Україні в боротьбі проти російської агресії. Зокрема, сенатор Дурбін анонсував розробку нового законопроєкту, який посилить санкції проти Росії та перешкодить запуску «Північного потоку-2».
Американські законодавці висловили свою активну підтримку Україні в боротьбі проти російської агресії. Зокрема, сенатор Дурбін анонсував розробку нового законопроєкту, який посилить санкції проти Росії та перешкодить запуску «Північного потоку-2».
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