Росія: CIT зафіксувала перекидання десантників у Брянську область

Розслідувальна група Conflict Intelligence Team виявила докази перекидання російських десантників до кордону з Україною. Йдеться про відео в TikTok із військовою технікою, що перевозиться залізницею. Згідно з описом, відео зняте у Брянській області Росії, яка межує з Білоруссю й Україною.

Бронетехніка на відео вкрита брезентом, проте дослідник Роберт Лі, за повідомленням CIT, впізнав на ньому бойові машини десанту і бронетранспортери. Поїзд везе близько 40 одиниць цієї техніки, що відповідає одному батальйону. Крім того, у складі поїзда 5 пасажирських вагонів, де можуть розміститися приблизно 250 осіб.

Згідно з базою даних Російської залізниці, вагон їде з Івановської області Росії, де дислокується 217-й гвардійський парашутно-десантний полк 98-ї повітряно-десантної дивізії, яка нещодавно брала участь у введенні сил ОДКБ до Казахстану.

Як стверджують у CIT, це перше підтверджене відео перекидання десантників ближче до кордону з Україною. Десантні війська вважаються одними з найбільш боєздатних підрозділів російської армії.

Із відео незрозуміло, чи залишилися десантники у Брянській області, чи вони вирушили далі, до Білорусі, де у лютому мають відбутися масштабні російсько-білоруські навчання.

Міноборони Росії звітувало про перекидання різної військової техніки для навчань до Білорусі, проте про десантників поки не повідомляло.

У контексті нарощування озброєного російського угруповання біля кордонів з Україною CIT пише про те, що у разі можливого наступу на Україну дії з території Брянської області Росії могли б бути одним із можливих сценаріїв – відстань звідти до Києва по прямій близько 200 км.