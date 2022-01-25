Ризик російської ескалації спричинив різке падіння на глобальних фондових ринках – медіа

Глобальні ринки цінних паперів показують різке падіння через побоювання інвесторів щодо можливого загострення російської агресії проти України, повідомляє британське видання The Guardian 24 січня.

Зокрема, вартість акцій провідних британських компаній сукупно втратила 53 мільярди фунтів стерлінгів. Європейські ринки впали на 3,8%, що становить мінімум із жовтня і найбільше одноденне зниження за понад 18 місяців.

Британський фондовий індекс FTSE 100 скоротився до місячного мінімуму – на 2,6%. The Guardian нагадує, що прем’єр-міністр Сполученого королівства Боріс Джонсон назвав «блискавичну війну» проти України «можливою, хоча не невідворотною».

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Зокрема, індекс FTSE 100 компанії-видавця Pearson скоротився на 9%, російського виробника сталі «Євраз» – на 8%. Втрачають цінність також акції енергетичних компаній, туристичних операторів та забудовників.

На Нью-Йоркській фондовій біржі спостерігаються серйозні коливання. Індекс S&P 500 через високі продажі в якийсь момент знизився на 3%, сягнувши 10-відсоткового падіння від позначки свого рекордного максимуму, перш ніж провідні американські індекси дещо зросли під кінець дня.

На Московській фондовій біржі також спостерігалися активні продажі, індекс російських компаній Moex впав на майже 6% – найнижчий показник з грудня 2020 року, – збільшивши втрати в 2022-му до майже 15%.

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Курс російської національної валюти тим часом впав до річного мінімуму – понад 79 рублів за долар США. Центральний банк Росії заявив, що зупиняє купівлю іноземної валюти в спробі послабити тиск на рубль, який «впав через напруженість безпекової ситуації навколо України», підсумовують у британському виданні.

Британський індекс компаній середнього рівня FTSE 250 також впав на 3,6%, досягнувши найнижчого рівня з березня 2021 року. Акції фірми з кібербезпеки Darktrace впали на 14,6%, газети Reach – на 11%, а мережі кінотеатрів Cineworld і виробника елітних автомобілів Aston Martin – на 8,7%.

Ціни на газ також зросли – оптова ціна британського газу на день вперед підскочила на 17% через побоювання, що російське постачання енергоносіїв до Європи може бути порушене.