Зачем Зеленскому и Путину встреча в Турции?

Турция уже в который раз стремится примирить Россию и Украину. Киев – «за». А вот Кремль вроде бы и против, но категорически не отказывается от предложения Эрдогана. Зачем Турции мирить соседей, и есть ли шанс на встречу Зеленского и Путина где-нибудь в Анкаре или Стамбуле?

19 января Турция, по выражению турецких чиновников, ­– как друг Украины и России и союзник по НАТО – предложила мирные переговоры.

Избежать любых военных действий

Ибрагим Калын, спикер турецкого президента, сказал, что цель переговоров – «избежать любых военных действий, последствия которых будут значительными и необратимыми».

Также источники Reuters сообщили, что Анкара ведет переговоры о проведении на своей территории заседания Трехсторонней контактной группы.

Реакция Киева и Москвы

Сергей Никифоров, спикер президента Украины Владимира Зеленского, в комментарии Радио Свобода отметил, что инициатива турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана – не нова, об этом говорили в конце ноября прошлого года. Россиянам такой формат тогда был не интересен.

«Украина готова говорить в любых форматах, при посредничестве США, при посредничестве Турции. Любые форматы, которые дали бы результаты», – заявил Никифоров.

Дмитрий Песков, спикер президента России Владимира Путина так прокомментировал мирную инициативу: «Мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь урегулированию ситуации на Украине. Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения Минских договоренностей со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей, – это можно будет только приветствовать. Место же проведения каких-то контактов вторично».

В треугольнике «Анкара-Москва-Киев»

Анкара не признает аннексию Крыма

Турецкий лидер уже неоднократно говорил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Также Эрдоган декларирует то, что Турция никогда не признает российскую аннексию Крыма.

Крым – это Украина

А во время заседания «Крымской платформы» министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал: «Поэтому остается идти по мирному и дипломатическому пути, но идти мощно. Я думаю, что этот саммит открывает эту страницу мирного, долгого пути возвращения Крыма в Украину, потому что Крым – это Украина».

Украина и Турция сотрудничают в военной сфере: это продажи «Байрактаров», создание корвета для украинского флота.

Проекты с Кремлем: «Турецкий поток» и С-400

В ноябре 2015 года года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик, который залетел в воздушное пространство Турции.

А в январе 2020 года Россия и Турция запустили газопровод «Турецкий поток», который в обход Украины поставляет газ в Турцию и страны Южной и Юго-восточной Европы.

Также Анкара заплатила Москве 2,5 миллиарда долларов за поставку четырех дивизионов зенитных ракетных систем С-400.

Эрдогану не выгодна война на Черном море – Семиволос

Возможная война между Россией и Украиной серьезно ударит по экономике Турции, поэтому Эрдоган стремится помирить Москву и Киев, считает Игорь Семиволос, исполнительный директор «Центру близькосхідних досліджень». Тем более, что с Украиной и Россией Турция торгует, и товарооборот только увеличивается.

Эрдоган видит Турцию региональным лидером

Есть и второй момент – усилить позиции во внешней политике. Мирную инициативу Эрдогана Семиволос называет «заявкой на лидерство в регионе». «Эрдоган видит Турцию региональным лидером, который активно использует посредничество для формирования «мягкой силы». Это дает Анкаре возможность выйти на стратегическое пространство Восточной Европы. Это усиливает ее позиции в сложной стратегической игре, которую она ведет с Россией на разных площадках, начиная от Сирии и заканчивая Кавказом, Центральной Азией, Ближним Востоком и Северной Африкой, а теперь – и Восточной Европой», – анализирует Семиволос мотивы Эрдогана.

И есть еще нюанс: Турция состоит НАТО. А в Альянсе решения принимаются и исполняются к коллективно. Поэтому, если война все-таки будет, – это может непрогнозированно изменить ситуацию, в этом Турция не заинтересована.

По мнению эксперта, очень мала вероятность, что Путин поедет к Эрдогану. Но такие усилия Турции, в том числе, отодвигают вероятное полномасштабное вторжение России в Украину: ведь Кремль вынужден на них реагировать, и в этой ситуации, считает Семиволос, Россия выглядит неуступчивым агрессором, не готовым к обсуждениям, когда все вокруг предлагают переговоры. А Кремль и вроде бы не соглашается на предложение Анкары, но и грубо его не отбрасывает. Получается так: как бы Путин не отреагировал, ситуация для него лишь ухудшится, считает эксперт.

Эрдоган подсвечивает российскую роль в конфликте

«Россия чувствует себя очень неуверенно. Она ранее подчеркивала, что сама является посредником, потому что, по мнению России, конфликт внутренний. А тут Эрдоган еще дополнительно подсвечивает российскую роль в этом конфликте, – в том, что это конфликт межгосударственный, это российская агрессия», – утверждает эксперт.

Что касается переговоров в ТКГ, – Семиволос убежден, что в Минске и в подобном формате они уж точно не продолжатся. А если политическое решение по выходу из минского формата Украина не примет, – то почему бы не продолжить переговоры в Турции. Хотя с этим, прогнозирует Игорь Семиволос, Кремль вряд ли согласится.

Турция – идеальный вариант – Бузаров

За последние полтора года (после того, как Минский процесс зашел в тупик) кулуарно рассматривали несколько площадок для переговоров между Зеленским и Путиным: в Швейцарии, Австрии и Турции, рассказал Радио Донбасс.Реалии Андрей Бузаров, участник общественной инициативы «Донбас-Донбасс». Скорее всего, от европейских площадок отказались из-за ковида. А нынешняя, инициатива Турции, по мнению Бузарова, сейчас важна на фоне ухудшающейся ситуации.

Турция устроит и США, и Евросоюз, и Россию

«Турция на сегодняшний день – это самый идеальный вариант на сегодняшний день для тех переговоров, которые необходимы для того, чтобы предупредить эскалацию. Турция – устроит и США, и Евросоюз, и Россию как страна, дополнительная к минской площадке», – высказывает мнение эксперт. Он также обращает внимание на то, что Анкара – организатор переговоров, как и Беларусь, – Эрдоган не будет их участником. Зато для Турции и лично ее президента встреча между Путиным и Зеленскими, если она состоится, будет важной для поднятия имиджа.

А может ли вероятность такой встречи испортить взаимоотношения между Киевом и Вашингтоном, особенно на фоне смешка Владимира Зеленского на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном о том, что «разведка у вас прекрасная, но вы далеко за океаном, а мы тут на месте, я думаю, мы о некоторых вещах знаем чуть глубже о своем государстве»?

Бузаров подчеркивает: на уровне институтов отношения между Украиной и Америкой остаются хорошими. А вот отношения между политическим руководством двух стран не очень: США поддерживают Украину, а вот их рекомендации, в том числе и по борьбе с коррупцией, Киев почему-то не выполняет. Поэтому доверия, говорит Андрей Бузаров, в ближайшее время вряд ли станет больше.

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