Успокоил? Напугал? Как Зеленский обратился к нации

Владимир Зеленский накануне обратился к украинцам с успокоительной речью. Как отреагировали на нее люди? Почему президент решил обратиться к избирателям с призывом не паниковать и не распространять информацию про неминуемость вторжения, а к партнерам – с вопросом о конкретных санкциях и способах поддержки?

19 января президент Владимир Зеленский обратился к гражданам с просьбой не паниковать из-за возможного полномасштабного вторжения России. Заявил: все идет по плану – и под контролем власти.



«Разве угроза масштабной войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день. И они не стали большими. Большим стал ажиотаж вокруг них. И сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы. Чтобы у вас было постоянное чувство тревоги. Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, это нужно понять. Выдохнуть. Успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками», – сказав, в частности, Зеленский.

Это – успокаивает?

Небоженко: Зеленский запаздывает

По мнению политолога Виктора Небоженко, президенту необходимо было обратиться к украинцам значительно раньше, до визита американской делегации в Киев. Вообще, украинский президент «говорливый», считает эксперт, но в случае сложной ситуации замолкает. Подобную тактику использует Владимир Путин, отмечает Небоженко, но российский президент у власти больше 20 лет.

«Я не думаю, что будет какой-то общественный эффект. Внутри Украины все уже месяц-полтора переживают угрозу вторжения России, про которые нам говорят западные источники, и в Украине много информации на эту тему. Все переживают, а президент все это время молчал. Он запаздывает, ожидания раньше были. Люди сами формируют общественное мнение, и я не думаю, что какой-то эффект будет», – говорит Небоженко Радио Донбасс.Реалии.

По мнению эксперта, президент Зеленский старается не трогать «плохие» для предвыборного рейтинга проблемы, хотя люди ожидают от него реакции и на рост цен, и на возможное вторжение России.

Попова: спала спокойнее

А вот экс-заместитель министра информационной политики и экс-советник министра обороны Украины Татьяна Попова считает: хотя обращение, возможно, и стоило записать раньше, но по своему посылу и сути оно правильное.

«За неделю нагнетания люди утратили сон, равновесие. Плюс внутренние противоречия в политических кругах Украины. Поэтому такое обращение нужно было записать, чтобы людей как минимум немного успокоить. Честно, всю неделю плохо спала. А после вчерашнего обращения я спала спокойней», – рассказала Попова в комментарии Радио Донбасс.Реалии.

Президент выбрал максимально щадящий тон для обращения, считает специалистка-коммуникационщица. Она напомнила, что в 2014 году предлагала дважды записать обращение про российское вторжение предыдущему президенту Украины Петру Порошенко – в первый раз, когда украинских военных обстреливали непосредственно с российской территории, а второй раз, когда на территорию Украины заходили регулярные российские войска. Сторонникам Петра Порошенко обращение Зеленского не понравится, говорит Попова, но в свое время сам Порошенко не записал вообще никакого.

Денисенко: он вообще это сделал из-за Порошенко

Зеленскому нужно было исправить коммуникационный провал по «делу Порошенко» считает исполнительный директор «Украинского института будущего» Вадим Денисенко, поэтому он и записывал это обращение именно сейчас. Офис президента, к сожалению, работает одноходовыми комбинациями, отмечает эксперт, это видно и по отсутствию развития Крымской платформы, и по другим инициативам Зеленского.

«Создается какая-то проблема, наращивается определенный «хайп». Потом этот «хайп» перебивает Зеленский или офис президента. И возглавляет его до какой-то новой проблемы. В последние месяцы офис президента не возглавлял никакой «хайп» и сегодня они пытаются навязать свою повестку дня», – заявил Денисенко в комментарии Радио Донбасс.Реалии.

Кроме необходимости «перебить» суд по Порошенко, Зеленский понимал, что общество ждет от власти какого-то посыла, что происходит на границе. Он обращался не ко всем людям, а к своему ядерному электорату, который хотел, чтобы его успокоили, считает эксперт. Это сработает на несколько недель, максимум месяц, после чего избирателей ждет новое обострение.

Гайдай: сказал, как и должен президент

Не считает обращение Зеленского чем-то из ряда вон выходящим политтехнолог Сергей Гайдай – все в пределах положенных алгоритмах. Еще с конца прошлого года из всех информационных источников обычному украинскому гражданину говорят, что разведки западных стран считают вторжение России возможным, что это основная тема пресс-конференция президента США Джо Байдена, что российские дипломаты якобы покидают Украину и так далее, напоминает эксперт. Соответственно президент Украины не мог не сделать официальное заявления, говорит Гайдай Радио Донбасс.Реалии.

«Никакого другого заявления быть не может. Президент ведь не скажет, что мы объявляем войну или всех отправить в бомбоубежище. Он говорит про угрозу, надеется, что угрозы не будет. Он, как и положено руководителю любого коллектива, тем более населения страны, пытается предотвратить панику и ложные слухи, показывает, что правительство в курсе», – считает Гайдай.

Большинство людей склонны эмоционально оценивать обстановку, а тревожность – естественное свойство человека, говорит политтехнолог. Если людям сказать, чтобы они не паниковали, то неизбежно часть из них паниковать все же начнет, считает Гайдай, но не делать успокаивающие заявления президент не может. По его мнению, изменить глобально настроения людей заявление не может, поскольку украинцы давно живут как будто в ожидании серьезных проблем, именно так случилось в 2014-м году, но массовой паники в украинских городах не наблюдается.

Васютинский: это для фанатов

Какого-то особенного эффекта обращение президента иметь не будет, соглашается социальный психолог Вадим Васютинский. Проанализировав заявление Зеленского, он говорит Радио Донбасс.Реалии: понравится только сторонникам.

«Думаю, сторонники Зеленского восприняли это именно так, как он говорил. Мол, мудрый президент нас успокаивает, он берет на себя ответственность, мы можем не беспокоиться. Те, кто его активно не любит, воспринят заявление с иронией и частично агрессией. День-два будет идти обсуждение, а потом затихнет», – говорит Васютинский.

Половина общества вообще не отреагирует на обращение, считает психолог. Хотя оно и отвечает определенным ожиданиям части украинцев, само по себе довольно невыразительное, считает доктор психологических наук.

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