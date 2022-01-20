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Відеозвернення Зеленського: чи панікують українці? (опитування)

Відеозвернення Зеленського: чи панікують українці? (опитування)
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Відеозвернення Зеленського: чи панікують українці? (опитування)

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19 січня увечері президент України Володимир Зеленський закликав через своє відеозвернення українців не панікувати і зважено оцінювати інформацію, яка нині вирує в інформаційному просторі.

Це пов’язано з тим, що західні ЗМІ та західні аналітики запевняють, що Росія готує широкомасштабне вторгнення на територію України. Наразі Росія скупчила вздовж кордонів України угруповання у понад 100 тисяч військових. Також вони стягують техніку. Радіо Свобода запитало перехожих на вулицях Києва, чи бачили вони відеозвернення президента, чи довіряють йому і чи існують нині панічні настрої серед українців. Дивіться в опитуванні.

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