Головне на ранок: звернення Зеленського, запобіжний захід Порошенку, COVID-19

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до українців закликав «не панікувати» через агресію Росії та запевнив, що влада робить усе для досягнення миру дипломатичним шляхом; суд у Києві обрав запобіжний захід п’ятому президенту Петрові Порошенку у вигляді особистого зобов’язання, кількість хворих на COVID-19 в Україні зростає. Про ці та інші новини – в огляді Радіо Свобода.

Зеленський записав відео для українців – закликав не панікувати

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до українців закликав «не панікувати» через агресію Росії та запевнив, що влада робить усе для досягнення миру дипломатичним шляхом.

«У нас сильна, смілива, готова до всього армія, і це не новина... Ми розраховуємо передусім тільки самі на себе, не тому, що у нас немає підтримки, а тому, що у нас є гідність і є гордість. І саме через це у нас є партнери. І рівень їхньої підтримки і міжнародної коаліції високий, як ніколи. І це не новина. Ми до всього готові, але робимо все, аби нам це не знадобилося. Робимо все для вирішення дипломатичним шляхом, робимо все для настання миру в Україні», – сказав Зеленський у відеозверненні в середу.

Президент наголосив, що зараз «єдиний привід для паніки – якщо після восьми років війни українці досі піддаватимуться цій паніці».

«Усім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти. Потрібно видихнути. Заспокоїтися. Не бігти по гречку і сірники... Зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у своїй армії, у нашій Україні. Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, неемоційно. Головою, не серцем», – сказав Зеленський, і закликав ЗМІ «бути саме засобами масової інформації, а не масової істерії».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув.

«Не дозволяйте Москві вас розколоти» – Блінкен у Києві

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен закликав Україну до «єдності» та продовження реформ. Про це він заявив на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою під час візиту до Києва.

За словами Блінкена, під час розмов із Кулебою та президентом України Володимиром Зеленським він зазначав, що реакція на агресію Росії вимагає єдності серед міжнародних партнерів та всередині самої України. Він додав, що українці «повинні триматися разом, особливо в ці часи».

Державний секретар висловив думку, що Москва намагається «посіяти розбрат всередині України, ускладнити для українців співпрацю та втілення своїх європейських та демократичних прагнень, щоб стверджувати, що демократія – це шлях до поляризації та неспроможності».

«Україна повинна уникати будь-яких дій, які допомагають Росії в цьому цинічному завданні. Не дозволяйте Москві вас розколоти. Лідери в українському уряді та поза ним повинні відкласти свої відмінності заради спільних національних інтересів і разом готуватися до, можливо, важких днів. Але при цьому США хочуть, щоб ви знали: коли ви протистоїте спробам розколоти, залякати вас, погрожувати вам, Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч із вами», – заявив Блінкен, не уточнивши, про які саме відмінності йдеться.

Командувач ТрО: можемо розгорнути сили тероборони і цим не допустити війни

Україна може розгорнути Сили територіальної оборони і цим «взагалі не допустити війни», заявив бригадний генерал Юрій Галушкін, командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України в інтерв’ю для інформагентства «АрміяІнформ», яке цитує пресслужба Міністерства оборони.

За його словами, ключовим у законі «Про основи національного спротиву» є те, що Україна може розгорнути Сили тероборони до початку війни і до відмобілізування військ. «І цим взагалі не допустити війни. Згідно із законом про основи нацспротиву, Сили тероборони можуть бути розгорнуті із введенням в дію Зведеного плану тероборони України або планів тероборони в окремих її місцевостях. Цей план може бути запроваджений без введення правового режиму воєнного стану, а лише указом президента», – сказав Галушкін.

Він додав, що механізм суттєво спрощений: «Головнокомандувач зробив подання, Рада нацбезпеки і оборони провела засідання, ухвалила рішення, президент затвердив своїм указом, і я розгорнув повністю Сили тероборони. На мої 10 тисяч (штат ТрО мирного часу – ред.) лягло декілька сотень тисяч озброєних резервістів ТрО, які взяли під контроль всю Україну. Можливо, це може взагалі зупинити наміри противника перейти до відкритої агресії».

Напередодні у Міноборони повідомили, що в рамках розгортання системи територіальної оборони в Україні сформують 25 бригад, які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів.

«У складі Сил ТрО ЗСУ триває формування 25 бригад (один регіон – одна бригада), які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один батальйон на район). Постійна чисельність Сил ТрО у мирний час складатиме 10 тисяч військовослужбовців. По штату особливого періоду підрозділи Сил ТРО нараховуватимуть понад 130 тисяч осіб, для чого буде сформовано відповідний резерв», – йдеться в повідомленні.

В Україні з 1 січня вступили в дію положення закону «Про основи національного спротиву», ухваленого торік.

Закон передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю. Він визначає, зокрема, такі поняття, як «національний спротив» та «територіальна оборона». Зокрема, згідно з текстом, територіальна оборона «складається з військової, цивільної та військово-цивільної складових».

Суд обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для Порошенка

Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка. Таке рішення суддя оголосив 19 січня у справі про державну зраду і фінансування тероризму.

Таким чином суд не задовольнив клопотання прокуратури, яка просила обрати для Порошенка тримання під вартою з альтернативою застави в один мільярд гривень.

Пізніше адвокат Ігор Головань зачитав рішення суду, згідно з яким Порошенкові заборонено виїжджати за кордон, він має прибувати на кожну вимогу до суду, до прокурора і слідчого, не відлучатися з Києва та Київської області без відповідного дозволу і здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Термін дії запобіжного заходу – до 19 березня.

ДБР і захист Порошенка заявили про можливість оскарження його запобіжного заходу.

Захворюваність зростає швидко: в Україні виявили понад 18 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за добу 19 січня виявили 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 2044 дитини і 492 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Ще 18 січня нових хворих було майже на 6 тисяч менше – 12 815.

Минулої доби шпиталізували 2 151 людину, зафіксовано 4 446 одужань, 131 людина померла.

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Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській (2777), Лвівській (1440) областях та в Києві (1409).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли майже 3,8 мільйона людей, 98 843 людини померли.