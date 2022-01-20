Захворюваність зростає швидко: в Україні виявили понад 18 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за добу 19 січня виявили 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 2044 дитини і 492 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Ще 18 січня нових хворих було майже на 6 тисяч менше – 12 815.

Минулої доби шпиталізували 2 151 людину, зафіксовано 4 446 одужань, 131 людина померла.

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Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській (2777), Лвівській (1440) областях та в Києві (1409).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли майже 3,8 мільйона людей, 98 843 людини померли.