Високозаразний штам «Омікрон». Як уберегтися і як лікуватись?

ЛЬВІВ ‒ Івано-Франківська та Львівська області наближаються до «червоного» рівня епідемічної небезпеки, згідно з даними Міністерства охорони здоров’я. Щодня помітне стрімке зростання чисельності хворих із діагнозом COVID-19. Зокрема, медики говорять про поширення нового штаму «Омікрон», який, як прогнозують, набуде масового характеру: вірус швидко передається, уражає верхні дихальні шляхи, має симптоми звичайної застуди ‒ гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ). А ще новий вірус уражає всі вікові категорії населення, зокрема дітей.

На Івано-Франківщині за минулу добу зафіксували рекордну за весь час пандемії кількість хворих на коронавірусну інфекцію – 1575 нових випадків, серед них 139 дітей і 30 медичних працівників.

19 січня у Львові та у Львівській області COVID-19 підтверджено у 956 людей, що на 86 осіб більше, ніж у попередню добу. Протягом останньої доби у лікарні госпіталізовано 164 людей. У реанімації перебувають 92 пацієнти, з них на апаратах штучної вентиляції легень – 35. Загалом на стаціонарному лікуванні Львівщини ‒ понад 1100 хворих з COVID -19.

80% пацієнтів ‒ не вакциновані. Перебіг у них критичний

«За добу до нас поступили 35 пацієнтів із коронавірусною хворобою, у порівнянні, вчора утричі менше шпиталізовано хворих. Це серйозний приріст. Стан пацієнтів важкий і край важкий. Поступають пацієнти, які мали вакцинацію різними вакцинами, є навіть ті, які хворіють повторно. 80% пацієнтів ‒ не вакциновані. Перебіг у них критичний, на жаль. Пацієнти поступають з ураженням легень, легеневої тканини, пневмоніями, потребують підключення до кисневої центральної точки. Сьогодні поступили двоє пацієнтів зі скаргами, що почалась хвороба з нежиті», ‒ каже Радіо Свобода Зоряна Романишин, лікарка ковідного відділення лікарні швидкої допомоги у Львові.

Причини спалаху вірусу

Епідеміологічна ситуація, зокрема на Львівщині, погіршується через чергову хвилю коронавірусної хвороби і її збудником є штам «Омікрон», повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської обласної держадміністрації. Зростання чисельності хворих, кажуть медики, прогнозована і очікувана.

Тут не є один генетичний варіант

«Зима, а це висока щільність популяції у закритих приміщеннях, бо вікна не будуть постійно відчинені; спільні святкування; інтенсивні міграційні процеси з європейських країн, де вже був поширений вірус у грудні і значна частина наших заробітчан однозначно підпадала під ризик зараження і привезла сюди цю проблему; багато українців поїхали відпочивати за кордон ‒ цілий комплекс обставин, які сприяли інфікуванню. Тут не є один генетичний варіант, є штам «Омікрон» і попередній «Дельта», це будуть певного регіонального розподілу особливості цього генетичного варіанту і, відповідно, є такий інтенсивний притік потенційних джерел інфекції, які не дотримувалися карантинних обмежень, оскільки у них не було клінічних ознак, вони не були шпиталізовані. Нема клінічних ознак і людина не підозрює, що інфікована», ‒ пояснює у коментарі Радіо Свобода завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету, експертка ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград.

За словами епідеміолога і вірусолога Наталії Виноград, на відміну від попереднього штаму «Дельта», при зараженні «Омікроном» у багатьох випадках у людей немає симптомів захворювання, спостерігається легкий перебіг хвороби, як при звичайній застуді. Тому людина продовжує активне життя, не підозрюючи, що переносить вірус.

Новим штамом «Омікрон» хворітимуть усі вікові категорії. Передусім працездатне, активне населення. На сьогодні спостерігається зростання чисельності хворих дітей на COVID на Львівщині. Зараз у Львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» з коронавірусною інфекцією лікується 84 дитини, це найбільша кількість за всю пандемію.

Симптоми при інфікуванні «Омікроном»

Новий штам «Омікрон» поширюється дуже швидко. У 73% випадків починається з нежиті, за даними МОЗ, у 67,5% ‒ головного болю, у 63,5% ‒ втоми, у 60% випадків спостерігається чхання та біль у горлі.

Ситуація набуває критичних масштабів

«Ситуація набуває критичних масштабів. Ми бачимо, що інфекція розповсюджується значно швидше, ніж при попередніх хвилях. Тобто, якщо при попередніх хвилях в одній компанії людей, які контактували, хворіли 70%, то тепер майже 100%. Висококонтагіозна, тобто високозаразна, стала інфекція. Стан легкий або середньої важкості, але це не означає, що ці випадки не стануть важкими за кілька тижнів. Вірус буде швидко розповсюджуватися, але він менш смертоносний.

Побоюємося при такій великій кількості хворих організаційного провалу, коли чітко мають працюватимуть всі ланки, боїмося, щоб не розслабитися. Бо є попередні дані, що протікатиме легко хвороба, але це лише попередні дані, й можуть люди подумати, що не варто робити бустерну вакцину, а насправді –потрібно. Зараз велике навантаження на первинну медичну допомогу. І ми це навантаження вже відчуваємо, а далі буде ще гірше», ‒ зазначив сімейний лікар, кандидат медичних наук Ігор Заставний.

Новий штам «Омікрон», за словами співрозмовників, має короткий інкубаційний період і в кінці його людина вже заразлива для оточуючих. Вірус має здатність уражати клітини верхніх дихальних шляхів, а не нижніх, як це було з попередніми генетичними варіантами COVID-19. Багато людей не сприймають нежить серйозно.

У вакцинованих людей починається чхання

«Ще може виникати головний біль, може піднятись температура, бути загальна слабість, м’язевий, суглобовий біль. Така класика, що у людей на початку не виникає думка, що це COVID-19. А думають, що ГРВІ, але етіологія все ж таки коронавірусу. Такий стан людини вимагає негайної ізоляції від оточуючих. У вакцинованих людей починається чхання, а це сприяє інтенсивному поширенню зараження», ‒ зауважує Наталія Виноград.

При легкому перебігу захворювання, щоб одужати без ускладнень, лікарі радять вдатись до давнього методу лікування ‒ калина, малина, перина. Тобто, лежати у теплі і багато пити. Втім, наголошують на необхідності бустерної вакцини.

За словами епідеміолога Наталії Виноград, «Омікрон» – це «перша ластівка завершення пандемії», це може бути остання хвиля.

Можемо сказати, що це є завершення пандемії

«За всіма ознаками цей вірус вже перейшов із тих, які ми інтенсивно вивчали, які становлять нам загрозу епідемічного поширення. Він уже набув ознак вірусу, який буде для нас мати значення, як ГРВІ. Можемо сказати, що це є завершення пандемії. Не завершення проблеми для людства, як самого по собі збудника, але не матиме високого потенціалу, який ми називаємо епідемічний, тобто з ураженням великої кількості людей і з достатньо великою кількістю тяжких форм і летальним завершенням. Ні, він переходить у розряд тих вірусів, які будуть уражати людей, але не матимуть такого високого медико-соціального значення, як ми мали в перших генетичних варіантах, які спричинили пандемію COVID-19», ‒ наголосила Наталія Виноград.

Тим часом, Львівщині та Івано-Франківщині загрожує потрапляння до «червоного» рівня епіднебезпеки, а це вкотре запровадження карантинних обмежень.