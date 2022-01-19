США передали Україні ще майже мільйон доз вакцин Pfizer проти COVID-19

Уряд США передав Україні ще майже мільйон доз вакцин Pfizer проти COVID-19, повідомило посольство США в Україні.

«Ця поставка ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX є частиною глобальної допомоги у забезпеченні українців важливим захистом від хвороби, особливо під час поширення варіанту «омікрон», – йдеться в повідомленні.

У ЮНІСЕФ додали, що ця партія вакцини підтримає зусилля України із надання всім охочим третьої дози щеплення від COVID-19, «щоб якомога більше людей в Україні отримали критично важливий захист від захворювання, особливо у світлі розповсюдження штаму «омікрон».

За даними МОЗ, станом на 19 січня в Україні від COVID-19 з початку вакцинальної кампанії щеплено 15 053 123 людини, з них отримали дві дози – 14 343 487 людей, отримали додаткову дозу – 10 687 людей, бустерну дозу – 131 178 людей.