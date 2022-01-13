Дослідження в США показало, що при зараженні «омікроном» ризик шпиталізації є нижчим

Попередні результати дослідження, проведеного в США за участю майже 70 тисяч людей, у яких був позитивний тест на COVID-19, показало суттєво знижений ризик шпиталізації і смерті від штаму «омікрон».

Аналіз проводився на основі даних із лікарняної системи Каліфорнії в період з 30 листопада по 1 січня, коли циркулювали обидва штами коронавірусу: «дельта» і «омікрон».

Згідно з аналізом, оприлюдненим 12 січня, виявилося, що люди, інфіковані «омікроном», вдвічі рідше мають ризик шпиталізації, приблизно на 75 відсотків менше потребують інтенсивної терапії і мають на близько 90 відсотків менше шансів померти в порівнянні з тими, хто інфікований «дельтою».

З приблизно 52 тисяч людей, інфікованих «омікроном», жоден не опинився на апараті штучної вентиляції легенів, порівняно з 11 людьми із майже 17 тисяч тих, хто заразився «дельтою».

Висновки базуються на накопиченні досліджень з інших країн, включаючи Південну Африку і Велику Британію. Ці дослідження також показали, що зараження «омікроном» є менш важкими і рідше призводять до смерті.

Таким чином, результати свідчать про те, що «омікрон» «за своєю суттю менш важкий», ніж «дельта», і зниження тяжких випадків є результатом не лише того, що більша кількість людей вакцинується чи хворіє з часом, йдеться у документі.

Документ ще не пройшов експертну рецензію. Директор Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенскі сказала журналістам, що надзвичайна заразність «омікрону» все ще чинить навантаження на систему охорони здоров’я Сполучених Штатів.

Зараз у країні в середньому реєструється 750 тисяч випадків на день, близько 150 тисяч людей шпиталізують із COVID-19 і понад 1600 помирають щодня.

Напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що більше ніж половина населення Європи, ймовірно, заразиться COVID-19 на тлі нової хвилі штаму «омікрон», що котиться із заходу на схід континенту.

ВООЗ також закликала створювати нові вакцини, які краще захищають від передачі вірусу, заявляючи, що повторні бустерні дози оригінальних вакцин проти COVID-19 не є перспективною стратегією.

Останні коментарі ВООЗ з’явилися у той час, коли штам, що є більш заразним за попередні, поширюється по всьому світу, змушуючи уряди запроваджувати нові заходи.

В Україні МОЗ прогнозує, що пік нової хвилі COVID-19 буде в лютому і поступово спадатиме до квітня.