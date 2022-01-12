Коронавірус: Німеччина і Болгарія заявили про рекордне число заражень після попередження ВООЗ

Німеччина і Болгарія 12 січня повідомили про рекордну кількість нових заражень COVID-19 у той час, як Всесвітня організація охорони здоров’я попередила про нову хвилю штаму «омікрон», що охопила континент і рухається із заходу на схід.

Органи охорони здоров’я Німеччини повідомили про 80 430 нових випадків зараження коронавірусним захворюванням – це найбільша кількість, зареєстрована за один день від початку пандемії, що перевищило попередній рекорд, зафіксований у листопаді – понад 76 000.

Загальна кількість інфікованих у Німеччині зараз становить 7 661 811. Кількість померли 12 січня також зросла на 384 і досягла 114 735.

Дані Інституту інфекційних захворювань Роберта Коха показують, що трохи менше ніж 75 відсотків 83-мільйонного населення Німеччини отримали принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу.

У південно-східній Європі 12 січня Болгарія досягла рекордного рівня в 7062 нових хворих, свідчать офіційні дані.

Від початку року спостерігається спалах захворюваності, який перевищив попередній пік, встановлений наприкінці жовтня.

Болгарія є найменш вакцинованою країною-членом Європейського союзу: трохи більше від 28 відсотків з 6,9 мільйона жителів повністю вакциновані.

Загальна кількість померлих становить 31 761, за останні 24 години померли ще 89.

Новий центристський уряд, який вступив на посаду минулого місяця, звернувся до громадян, які скептично ставляться до вакцин, закликавши їх щепитися і навіть запропонувавши одноразову грошову винагороду в розмірі близько 44 доларів пенсіонерам, які вирішать пройти повну або повторну вакцинацію.

12 січня у країні очікуються антивакцинальні протести, організовані ультранаціоналістичною партією «Відродження».

Всесвітня організація охорони здоров’я напередодні заявила, що більше ніж половина населення Європи, ймовірно, заразиться COVID-19 на тлі нової хвилі штаму «омікрон», що котиться із заходу на схід континенту.

Регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге оприлюднив попередження 11 січня, цитуючи прогноз Інституту показників і оцінки здоров’я (IHME), згідно з яким понад 50 відсотків населення регіону будуть інфіковані «омікроном» у наступні шість-вісім тижнів.

Останні коментарі ВООЗ з’явилися у той час, коли штам, що є більш заразним за попередні, поширюється по всьому світу, змушуючи уряди запроваджувати нові заходи.

В Україні МОЗ прогнозує, що пік нової хвилі COVID-19 буде в лютому і поступово спадатиме до квітня.