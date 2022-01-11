Пік нової хвилі COVID-19 буде в лютому і поступово спадатиме до квітня – Кузін

Пік нової хвилі коронавірусного захворювання COVID-19 припаде на лютий і поступово спадатиме до квітня, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«За нашими прогнозами, черговий сплеск буде, починаючи з кінця січня. У цей час буде більше «омікрону». Пік припаде на лютий із поступовим спаданням аж до квітня. Тривалість і розмах нової хвилі буде залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу», – заявив Кузін в інтерв’ю BBC News Україна.

За його словами, кількість смертей під час нової хвилі буде залежати від темпів вакцинальної кампанії. «Ми маємо доволі амбітні плани з вакцинації – принаймні 70% дорослого населення до кінця 2022 року», – сказав Кузін.

«Ми не очікуємо, що 2022 рік буде гіршим, ніж 2021 за кількістю нових випадків або кількістю смертей», – додав він.

Головинй санлікар також повідомив, що найближчим часом українські ковід-сертифікати скоротять до 270 днів.

«Таке рішення вже прийнято. Ще має бути наказ МОЗ. І термін дії у 270 днів буде, як після двох доз, так і після бустера», – сказав він.

За даними МОЗ, понад 14 млн українців отримали базовий курс щеплення від COVID-19.

6 січня в Україні дозволили бустерну дозу вакцини для всіх людей віком від 18 років. Станом на 11 січня бустер отримали понад 28 тисяч українців.