Медики прогнозують нову хвилю захворювань на COVID-19 через 10-12 діб

Нову хвилю коронавірусу в Україні слід очікувати через 10-12 діб, прогнозує головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич. Про це він повідомив в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

«Буду вам казати відверто, у нас є 10-15 діб на те, щоб підготуватися максимально до наступної хвилі пандемії COVID-19 в Україні. Тому для мене бустерні й додаткові дози – це питання працюючих стаціонарів. Найважче, коли пацієнти поступають у лікарню, а лікарі хворіють і там нема, кому працювати», – зазначив він.

За словами санітарного лікаря, судячи з ситуації, яка зараз складається з розвитком пандемії в Сполучених Штатах та Європі, такої хвилі, яка очікується в Україні, ще не було.

Слова Ромаскевича щодо прогнозів нової хвилі епідемії коронавірусу через штам «омікрон» в Україні підтверджує також лікар-імунолог Інституту педіатрії, акушерства та гінекології Національної академії медичних наук України Борис Донськой.

«Варто готуватися, причому я навіть не певен, що в нас є 10-12 днів. Я думаю, що зростання (захворюваності – ред.) піде одразу, в перші дні, як діти підуть до школи. Те що він («омікрон» – ред.) вже є в Україні – це факт. Він просто шаленими темпами дає зростання, тому не думаю, що в нас є ці 10-12 днів», – сказав він в ефірі програми.

Читайте також: Країни Європи посилюють потужності лікарень на тлі поширення штаму «омікрон»

Дуже заразний варіант «омікрон» призвів до рекордного зростання захворюваності в десятках країн. Фахівці схиляються до думки, що цей штам викликає менш тяжкий перебіг хвороби та меншу смертність, ніж попередні штами, особливо для вакцинованих. Однак експерти в галузі охорони здоров’я також попереджають, що велика кількість хворих переповнить лікарні по всьому світу.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус заявив раніше цього тижня, що «омікрон» не слід класифікувати як легкий варіант, оскільки він «призводить до госпіталізації та смертей людей».