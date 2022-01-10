95% особового складу ЗСУ повністю вакциновані від COVID-19 – Резніков

Майже весь особовий склад Збройних сил України повністю щеплений від коронавірусної хвороби. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков 10 січня, передає пресслужба міністерства.

«Сьогодні Збройні Сили є лідерами за рівнем вакцинації в країні. Повністю щепилося 95% особового складу», – йдеться в коментарі.

Резніков прокоментував рішення Міністерства охорони здоров’я про дозвіл бустерної дози вакцини для людей віком від 18 років. Ревакцинацію рекомендують здійснювати, коли після другої дози мине від шести до дев’яти місяців.

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«З одного боку, необхідно забезпечити оптимальний формат ревакцинації. З іншого, ми звернемося до колег з МОЗ за деякими роз’ясненнями. Зокрема, щодо тих випадків, коли дев’ять місяців вже минули. Так само буде зроблено усе необхідне, щоб сертифікати вакцинації військових відображалися у сервісі «Дія». Після бустерного щеплення сертифікати видаватимуться на 270 днів», – додав він.

За даними Міноборони, від початку кампанії з вакцинації одну дозу отримали 238 780 людей із особового складу Збройних сил, дві дози – 233 094 людини.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, першу дозу вакцини від COVID-19 в Україні отримали понад 14,8 мільйона людей, дві дози – більше ніж 13,9 мільйона, додаткову дозу отримали 6 224 людини, бустерну дозу – 20 462 людини.