МОЗ змінило схеми поєднання різних вакцин від COVID-19

В Україні змінили схеми поєднання різних препаратів для вакцинації від коронавірусної хвороби, повідомило Міністерство охорони здоров’я 4 січня.

Відтак тепер вакцину CoronaVac від китайського виробника Sinovac Biotech можна можна поєднувати з векторною вакциною AstraZeneca та мРНК-вакцинами – Moderna чи Comirnaty від Pfizer/BioNTech). Також вакцини Moderna та Pfizer можна поєднувати із препаратом AstraZeneca.

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Як повідомили в міністерстві, відомство ухвалило своїм наказом відповідні рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики 31 грудня 2021 року.

Таким чином, наразі в Україні можливі такі схеми змішаного використання вакцин:

перша доза інактивованої вакцини (CoronaVac) + друга векторної (AstraZeneca) або мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna)

перша доза векторної + друга мРНК-вакцини

перша доза мРНК-вакцини + друга доза векторної

Інтервал між дозами за всіма схемами однаковий – 28 днів. Як додають у МОЗ, ці ж схеми можуть застосовуватися для додаткового щеплення.

«Також НТГЕІ рекомендує жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac/Sinovac, а потім завагітніли, використати для другої дози вакцину на іншій платформі. Перевагу слід надавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna. Мінімальний інтервал між дозами – 28 днів», – заявляють у міністерстві.

Масштабне дослідження, проведене у Великій Британії у грудні 2021-го, показало, що вакцини проти COVID-19 можуть давати кращий імунний захист, якщо людям вводити першу дозу AstraZeneca або Pfizer-BioNTech, а потім Moderna приблизно через дев’ять тижнів.