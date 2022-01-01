МОЗ: ще понад 52 тисячі щеплень від COVID-19 зробили в Україні

В Україні минулої доби зробили 52 166 щеплень від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу – 552 людини», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

Загалом в Україні проведено понад 28 мільйонів щеплень.