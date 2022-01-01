Коронавірус: в Україні минулої доби виявили понад 5 тисяч нових випадків

В Україні за добу 31 грудня виявили 5 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 262 дитини і 74 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби шпиталізували 1 554 людини, 6 073 – одужали, 190 людей померли.

Найбільше нових випадків виявили в Києві – 976.

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За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 3,6 мільйона людей, 96 089 людей померли.