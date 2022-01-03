Індія розпочинає вакцинацію підлітків від COVID-19

Індія розпочинає вакцинацію дітей віком від 15 до 18 років проти COVID-19 – на тлі побоювань, що варіант «омікрон» призведе до нового сплеску інфекцій у південноазіатській країні.

«Діти отримуватимуть вакцини в школах. Вони також можуть піти в центри вакцинації», – сказав 3 січня Джай Пракаш Шівахаре, комісар з питань охорони здоров’я в штаті Гуджарат.

За оцінками Агентства ООН з питань дітей (ЮНІСЕФ), Індія має найбільше у світі населення підліткового віку, їх близько 253 мільйонів.

Органи охорони здоров’я Індії 3 січня повідомили про 33750 нових випадків COVID-19 і 123 смерті від коронавірусу. Загальна кількість випадків «омікрону» в Індії склала 1700.

Міністерство охорони здоров’я повідомило минулого тижня, що уряд Індії дає дітям лише вакцину Bharat Biotech Covaxin, оскільки це єдина вакцина, дозволена для екстреного використання для вікової групи 15–18 років. Кілька країн, включно зі Сполученими Штатами, Великою Британією та Південною Кореєю, за останні тижні зауважили випадки інфікування серед дітей, які сприяли росту випадків захворювання, і закликали батьків вакцинувати своїх дітей.