Росія встановила рекорд за кількістю смертей від COVID за місяць

У листопаді Росстат зафіксував найвищу кількість смертей від COVID-19 за місяць, повідомила Федеральна служба статистики 30 грудня.

Кількість смертей протягом місяця склала 87 527, що побило рекорд, встановлений у жовтні, і довело загальну кількість смертей від коронавірусу в період з квітня 2020 року по жовтень 2021 року майже до 626 тисяч.

За даними Росстату, 71 187 із 87 527 смертей були викликані безпосередньо підтвердженим COVID-19. Кількість смертей, ймовірно спричинених вірусом, але не підтверджених тестом, склала 8939.

У 1 477 випадках вірус значно загострив ускладнення інших захворювань, а у 5924 випадках люди мали позитивний результат на коронавірус, але померли від інших причин.

Спалах стався на тлі низького рівня вакцинації і поганого дотримання обмежень щодо коронавірусу. Незважаючи на те, що Росія схвалила вакцину проти COVID-19 вітчизняного виробництва – Sputnik V – на кілька місяців раніше, ніж більшість країн світу, лише 51 відсоток із майже 146-мільйонного населення Росії повністю вакциновані.

Останніми місяцями Росія зіткнулася з рекордною кількістю заражень і смертей у міру поширення штаму «дельта». За останні кілька тижнів ситуація покращилася, але зараз влада готується до нової хвилі зараження, викликаної варіантом «омікрон».