Варіанти коронавірусу «омікрон» та «дельта» можуть спричинити «цунамі захворюваності» – ВООЗ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Ґебреєсус описав варіанти коронавірусу «дельта» і «омікрон» як «подвійну загрозу», яка збільшує кількість хворих до рекордної кількості та призводять до сплеску госпіталізації та смертей.

За даними ВООЗ, за сім днів з 22 по 28 грудня у всьому світі було виявлено 6,55 мільйона випадків, що є найвищим показником з моменту оголошення пандемії.

«Я дуже стурбований тим, що «омікрон», маючи високу трансмісивність і поширюючись одночасно з «дельтою», призводить до цунамі випадків захворювань», – заявив він на пресконференції.

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Ґебреєсус повторив свій заклик до країн розподіляти вакцини більш справедливо і попередив, що акцент на бустерному щепленні у багатших країнах може призвести до того, що бідні країни не отримують достатньо доз.

ВООЗ агітує за те, щоб кожна країна досягла цілі 70-відсоткового охоплення вакцинами до середини 2022 року. За словами її очільника, це допомогло б припинити гостру фазу пандемії.

Організація 28 грудня вже застерігала від безтурботності попри те, що попередні результати свідчать про легший перебіг захворювання при інфікуванні «омікроном».

Швидке зростання випадків інфікування цим варіантом «все одно призведе до великої кількості госпіталізацій, особливо серед невакцинованих, і спричинить масові збої в системах охорони здоров’я та інших критично важливих службах», попередила менеджерка ВООЗ з питань COVID-19 Кетрін Смолвуд.

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Згідно з даними Університету Джона Гопкінса, 29 грудня у США досягли найвищої середньої за сім днів кількості нових випадків COVID-19.

Підрахунок показав, що ковзне середнє число нових хворих за сім днів становило 265 427, що перевищило попередній пік у 251 989, встановлений у середині січня 2021 року.

Франція також зафіксувала новий щоденний рекорд нових випадків, заявив 29 грудня міністр охорони здоров’я Олів’є Веран. Він повідомив на парламентських слуханнях про 208 тисяч позитивних випадків проти 179 807 хворих, виявлених напередодні.

«З огляду на цифри, які ми спостерігаємо останні кілька днів, йдеться про сходження лавини», – сказав Веран.

Варіант «омікрон» є найбільш поширеним на сьогодні. Чиновники зі сфери охорони здоров’я кажуть, що він здатний спричиняти так звані проривні інфекції у людей, які були вакциновані або раніше були інфіковані.