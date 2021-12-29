В Україні виявили 5 нових випадків «омікрону» – МОЗ

В Україні минулої доби виявлено п’ять нових випадків захворювання на штам коронавірусу «омікрон», – повідомила у середу пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«Перший випадок підтвердили 18 грудня у Головній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я за допомогою секвенатора. П’ять нових – в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.Громашевського. Таким чином, загалом було виявлено шість випадків захворювання на штам «омікрон». Два випадки виявили у мешканців Києва та два – у мешканців Київської області, по одному – у Львові та Дніпрі. Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах). Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, наразі триває епідеміологічне розслідування нових випадків та обстеження контактних осіб.

У відомстві нагадують: з 3 грудня Україна запровадила обов'язкову самоізоляцію для осіб, які повернулись із країн, де стрімко поширюється новий штам коронавірусу «омікрон», – йдеться про Південно-Африканську Республіку, Республіку Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівство Лесото, Королівство Есватіні, Республіку Мозамбік, Республіку Малаві.