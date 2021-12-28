У Києві виявили випадки «омікрону»

У Києві зафіксували випадки штаму коронавірусу «омікрон», повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник 28 грудня.

«На сьогодні у місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу «омікрон». Фахівці стверджують, що цей штам має більшу контагіозність (тобто більш заразний – ред.), ніж штам «дельта». За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі», – написав він у фейсбуці.

У КМДА закликали дотримуватися правил безпеки: носити маски, тримати дистанцію, користуватися антисептиками і залишатися вдома у разі нездужання.

У Києві діють протиепідемічні правила й обмеження, встановлені для «жовтої» зони епіднебезпеки.

«Жовтий» рівень передбачає заборони на:

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше ніж 50% учнів і викладачів

роботу освітніх закладів, в яких вакциновано менше 100% персоналу

масові заходи

роботу кінотеатрів, театрів, інших закладів культури

роботу ресторанів та кафе, окрім роботи на винос та доставки

роботу спортзалів і басейнів

діяльність готелів, санаторних, соціальних закладів

міжобласні та міжнародні перевезення.

Окрім того, додатково в Києві заборонено:

користуватися послугами громадського транспорту (автомобільного, електричного, у тому числі метрополітену) пасажирам, окрім осіб, які не досягли 18 років, без наявності у них негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози; або «жовтого» чи «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби;

відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або «зелений» COVID-сертифікат; або документ про одужання.

Про те, що в Україні виявили перший випадок штаму «омікрон», у МОЗ повідомили 18 грудня.

Європейський центр із профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявив, що до січня або лютого штам «омікрон» стане домінантним варіантом в Європі.