У Києві виявили випадки «омікрону»

У Києві зафіксували випадки штаму коронавірусу «омікрон», повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник 28 грудня.
«На сьогодні у місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу «омікрон». Фахівці стверджують, що цей штам має більшу контагіозність (тобто більш заразний – ред.), ніж штам «дельта». За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі», – написав він у фейсбуці.
У КМДА закликали дотримуватися правил безпеки: носити маски, тримати дистанцію, користуватися антисептиками і залишатися вдома у разі нездужання.
У Києві діють протиепідемічні правила й обмеження, встановлені для «жовтої» зони епіднебезпеки.
«Жовтий» рівень передбачає заборони на:
- відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше ніж 50% учнів і викладачів
- роботу освітніх закладів, в яких вакциновано менше 100% персоналу
- масові заходи
- роботу кінотеатрів, театрів, інших закладів культури
- роботу ресторанів та кафе, окрім роботи на винос та доставки
- роботу спортзалів і басейнів
- діяльність готелів, санаторних, соціальних закладів
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Окрім того, додатково в Києві заборонено:
- користуватися послугами громадського транспорту (автомобільного, електричного, у тому числі метрополітену) пасажирам, окрім осіб, які не досягли 18 років, без наявності у них негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози; або «жовтого» чи «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби;
- відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або «зелений» COVID-сертифікат; або документ про одужання.
Про те, що в Україні виявили перший випадок штаму «омікрон», у МОЗ повідомили 18 грудня.
Європейський центр із профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявив, що до січня або лютого штам «омікрон» стане домінантним варіантом в Європі.
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