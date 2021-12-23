AstraZeneca заявляє, що третя доза її вакцини «значно» посилює імунітет до варіанту «омікрон»

Фармацевтична компанія AstraZeneca заявиа 23 грудня, що третя, або бустерна доза її вакцини проти COVID-19 Vaxzevria «значно» підвищує рівень антитіл проти варіанту «омікрон» у лабораторному дослідженні.

«Vaxzevria значно підвищила рівень антитіл проти варіанту омікрон SARS-CoV-2 (B.1.1.529) після третьої дози бустера», – йдеться у заяві компанії з посиланням на дослідження.

За висновками AstraZeneca, третя доза її препарату нейтралізує варіант «омікрон» варіант до рівня, співставного з тим, якого досягає друга доза щодо варіанту «дельта».

Рівні нейтралізуючих антитіл також, як стверджується, були вищими при бустерній вакцинації, ніж у людей, які раніше були інфіковані та одужали від COVID-19 природним шляхом.

Дослідження було проведено Оксфордським університетом, який допоміг AstraZeneca розробити вакцину минулого року.

Всесвітня організація охорони здоров’я 22 грудня попередила, що поспіх у багатих країнах із введенням бустерних доз поглиблює нерівність у доступі до вакцин, що продовжує пандемію.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус наполягав на тому, що пріоритетом має залишатися отримання вакцин уразливим людям у всьому світі, а не надання додаткових доз вже вакцинованим.