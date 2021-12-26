Авіакомпанії скасували тисячі рейсів через коронавірус

Авіакомпанії по всьому світу скасували кілька тисяч рейсів через поширення COVID-19 у дні, коли Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкують Різдво.

Зокрема, причиною скасувань чи перенесення рейсів стало поширення нового штаму коронавірусу «омікрон», через що пілоти, члени екіпажу й інші співробітники авіакомпаній опинилися на карантині.

За даними сайту з відстеження польотів FlightAware.com, 25 грудня у всьому світі були скасовані 2 856 авіарейсів, понад дев’ять тисяч – відкладені, 26 грудня – понад дві тисячі рейсів скасовані, більше ніж 4,5 тисячі – відкладені.

Значну кількість рейсів скасували чи відклали в США.

Скасування перельотів негативно вплинуло на людей, які подорожували авіатранспортом, щоб провести час із близькими. Мільйони американців запланували подорожі після того, як представники сфери охорони здоров’я країни заявили, що повністю вакциновані люди можуть здійснювати поїздки.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адганом Ґебреєсус напередодні свят закликав до обережності з огляду на надзвичайно швидке поширення коронавірусного штаму «омікрон» і запропонував «скасувати, або відкласти» святкування Різдва і зимових свят.