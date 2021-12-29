США і Франція повідомили про найбільший добовий приріст хворих на COVID-19 за весь час пандемії

США та Франція повідомили про найбільший добовий приріст хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 за весь час пандемії.

За інформацією американських Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), у Сполучених Штатах 27 грудня було зареєстровано понад 440 тисяч нових випадків зараження. Влада відзначає, що цифра може не відбивати реальну ситуацію, оскільки святкування Різдва внесло зміни до роботи центрів із тестування.

У Франції рекорд із нових хворих був зафіксований 28 грудня – майже 180 тисяч випадків. Раніше міністр охорони здоровʼя країни Олівʼє Веран попередив, що на початок січня заражень може бути 250 тисяч за добу.

28 грудня зростання захворюваності також було відзначено в Італії, Греції, Португалії та Англії, пише Бі-Бі-Сі.

Всесвітня організація охорони здоровʼя заявляла про високий ризик зараження штамом коронавірусу «омікрон» і тривожні показники у своїх щотижневих звітах.

Згідно з звітом ВООЗ за 28 грудня, кількість нових заражень за допомогою різних штамів у Європі зросла впродовж тижня на 57%, в американському регіоні – на 30%. «Омікрон», який експерти вважають заразнішим, ніж усі попередні варіанти, судячи з попередніх висновків, знижує небезпеку госпіталізації хворого на 30–70%, якщо порівнювати його зі штамом «дельта». Проте побоювання щодо перевантаження лікарень зберігаються через швидке поширення нового штаму.

Вперше штам «омікрон» був виявлений у листопаді на півдні Африки.