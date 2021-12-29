Рівень вакцинації проти COVID-19 в Україні наближається до 50% – Шмигаль

Україна долає позначку у 50% дорослих, вакцинованих проти коронавірусної інфекції нового типу, заявив під час засідання уряду 29 грудня сказав премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Вакцинація від коронавірусу була одним з головних завдань цього року... Усі наявні вакцини безпечні, перевірені, а головне вони захищають від тяжкого перебігу хвороби і в найближчий час щеплення будуть зроблені 50% дорослих українців», – сказав Шмигаль.

Він додав, що наявної кількості вакцин достатньо для щеплення всіх охочих, а всього з початку року було поставлено понад 40 мільйонів доз вакцин різних виробників. За словами Шмигаля, Україна забезпечена вакцинами проти COVID-19 і на весь наступний рік.

В Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 639 498 людей, з них отримали першу дозу – 14 639 496 людей, отримали дві дози – 13 542 266 людей. Загалом проведено 28 186 652 щеплення.