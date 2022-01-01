Світ зустрів Новий рік з обмеженими урочистостями через пандемію (фото)

Значна частина світу зустріла 2022 рік зі скасованими або обмеженими урочистостями другий рік поспіль через стрімке зростання кількості коронавірусних інфекцій.

Європа, як і багато країн, досягла рекордних рівнів зараження через штам «омікрон».

Афіни, Лондон, Париж, Рим і Берлін скасували феєрверки та урочистості.

Феєрверків у Берліні біля Бранденбурзьких воріт не було, як і святкувань з участю сотень тисяч людей, інші великі міста Німеччини також скасували новорічні заходи.

У Парижі від салютів відмовилися через зростання кількості інфекцій і чергове запровадження обов’язкового носіння масок на відкритому повітрі.

Урочистості обмежили по всій Італії.

Офіційні заходи в Лондоні також були скасовані, оскільки влада заявила про зростання інфекцій за тиждень до Різдва.

А от у Москві святкували прихід Нового року салютом і без особливих обмежень, як і в столиці Сербії Белграді.

У найвищій будівлі у світі, Бурдж-Халіфа, в Дубаї влаштували феєрверк зі світловим та лазерним шоу, як і минулого року.

Сідней став першим великим містом у світі, яке зустріло 2022 рік: тисячі людей дивилися феєрверк над мостом Харбор-Брідж та Оперним театром.

Австралія продовжила святкування, незважаючи на повідомлення про рекордні випадки COVID-19, хоча натовпи були набагато меншими, ніж у передпандемічні роки.

Тим часом через пандемію кілька міст Китаю скасували феєрверки та інші великомасштабні урочистості, у тому числі Пекін, Шанхай і Ухань.

Влада Південної Африки послабила обмеження напередодні Нового року після того, як оголосила, що хвиля штаму «омікрон» в країні, ймовірно, пройшла пік без значного збільшення кількості смертей та госпіталізацій.

В інших місцях святкування були скорочені – зокрема, в Ріо-де-Жанейро та Мехіко.

У Нью-Йорку традиційна новорічна вечірка на Таймс-сквер обмежилася лімітом у 15 000 глядачів. Всії відвідувачів попередили про необхідність мати вакцинацію від COVID-19 та маски.

У багатьох містах по всьому світу, включаючи Лос-Анджелес і Лондон, феєрверки й урочистості транслювали в прямому ефірі.

У канадському Квебеку ввели безстрокову нічну комендантську годину напередодні Нового року, руйнуючи всі плани вечірок.