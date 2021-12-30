У лютому «омікрон» в Україні може бути у «досить великих обсягах» – секретар РНБО

У лютому в Україні новий штам коронавірусу «омікрон» може бути в «досить великих обсягах», заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов після засідання РНБО 30 грудня.

«Те, що стосується «омікрону», ми поки що не міняємо своїх прогнозів, ми очікуємо, що він дійде до нас у лютому. Все це буде залежати від тих людей, які на ці свята будуть перебувати за кордоном, саме звідти вони можуть його до нас заносити. Ті випадки, які на сьогоднішній день є, 80% всіх випадків – це люди, які перебували за кордоном. Як ми можемо запобігти цьому? Вакцинація», – сказав Данілов.

За його словами, під час засідання президент Володимир Зеленський поставив завдання голові МОЗ Вікторові Ляшку повернути рівень вакцинацій від COVID-19 в Україні до 300 тисяч на день із нинішніх в середньому 130 тисяч.

Напередодні генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Ґебреєсус описав варіанти коронавірусу «дельта» і «омікрон» як «подвійну загрозу», яка збільшує кількість хворих до рекордної кількості та призводить до сплеску госпіталізації та смертей.

За його словами, ці два штами можуть спричинити «цунамі захворюваності».

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні першу дозу вакцини від COVID-19 отримали понад 14,6 мільйона людей, двома дозами щеплені понад 13,6 мільйона.