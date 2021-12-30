В Україні минулої доби виявили 5 930 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу 29 грудня виявили 5 930 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 373 дитини і 137 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби шпиталізували 1 747 людини, 10 369 – одужали, 278 людей померли.

Найбільше нових випадків виявили в Києві – 1263.

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За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 3,6 мільйона людей, 95 690 людей померли.