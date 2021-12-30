Сплеск захворюваності на COVID-19 спонукає країни світу до перегляду політики ізоляції інфікованих

У багатьох країнах світу впродовж останніх днів фіксується рекордно високий рівень зараження COVID-19. На цьому тлі деякі уряди все більше переглядають економічний і соціальний вплив політики ізоляції інфікованих, яка не спроможна зупинити поширення вірусу.

Дослідження показують, що дуже заразний варіант «омікрон», який спричинив глобальний сплеск, може бути менш смертельним, ніж попередні варіанти, особливо для вакцинованих. Але зростання числа хворих тисне на системи охорони здоров’я, які вже перебувають у стресовому стані після двох років пандемії.

Директорка американських Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенскі заявила 29 грудня, що кількість смертей і госпіталізацій у США є порівняно низькими з огляду на рекордне число інфікувань. Раніше цього тижня нові правила CDC скоротили вдвічі період ізоляції для безсимптомних коронавірусних хворих – попри критику з боку деяких експертів, що це може призвести до зростання захворюваності.