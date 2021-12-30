Чемпіонат світу з хокею серед молодіжних збірних скасували через ситуацію з COVID-19

Міжнародна федерація хокею ухвалила рішення скасувати чемпіонат світу серед молодіжних національних збірних, який стартував 26 грудня у Канаді, у зв’язку з масовим поширенням серед учасників турніру штаму коронавірусу «омікрон».

Спочатку інфекцію виявили у двох хокеїстів збірної США. Команда мала зіграти проти збірної Швейцарії, але в результаті не вийшла на лід, внаслідок чого їй присудили технічну поразку.

Потім інфекцію виявили у гравця збірної Чехії. Команда також була змушена пропустити свій матч проти збірної Фінляндії, і їй також зарахували поразку.

У ніч на четвер, напередодні матчу зі Словаччиною, позитивний тест на COVID-19 показав лідер збірної Росії Матвій Мічков. Також інфекцію виявили у п’ятьох арбітрів, які обслуговують ігри чемпіонату. Після цього міжнародна федерація оголосила про скасування турніру, «щоб гарантувати здоров’я та безпеку всіх його учасників».

Адміністрації збірних, в яких виявили COVID-19, вже заявили, що гравці суворо виконували всі рекомендації та дотримувалися запобіжних заходів. Але хокеїсти жили в готелях зі звичайними постояльцями.

Рішення скасувати один із найбільших міжнародних хокейних турнірів у час, коли він вже почався, стало першим в історії.