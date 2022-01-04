МОЗ: Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком 60+

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. Як повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я, літні люди зможуть отримати бустерну дозу щонайменше через шість місяців після другої.

«Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer. За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ кажуть: щоб отримати бустерну дозу, людина віком 60+ може записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації за єдиної умови, що з часу введення їй другої дози вже минуло 6 місяців.

Бустерну дозу в Україні вже можуть отримати медичні працівники та співробітники будинків інтернатного типу. Станом на 3 січня бустерну дозу отримали 5 713 осіб.

Для людей, в яких через важкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист після двох доз вакцини від COVID-19, є можливість отримати додаткову дозу вакцини. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу, пояснюють у відомстві.

МОЗ наголошує: додаткову дозу не слід плутати з бустерною. Вона рекомендована лише людям із проблемами з імунітетом як частина основного курсу вакцинації. Її введення не впливає на термін дії COVID-сертифіката. Станом на 3 січня додаткову дозу отримали 4 159 осіб.