МОЗ: 1 746 нових випадків COVID-19 виявили в Україні 3 січня

В Україні за добу 3 січня виявили 1 746 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 87 дітей і 21 медпрацівник, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, минулої доби 970 осіб госпіталізовано, 3 629 людей одужали, 135 – померли. Протягом доби провели майже 26 тисяч тестувань.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли майже 3,7 мільйона людей, 96 436 – померли.

Понад 36 тисяч людей були вакциновані 3 січня, коли вперше у 2022 році відкрилися пункти і центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні. «Першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина», – ідеться в повідомленні МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено першою дозою вакцини від коронавірусу понад 14,7 мільйона людей, дві дози мають – 13,7 мільйона, отримали додаткову дозу – 4 159 людей, бустерну дозу – 5 713 людей.