«Омікрон» швидко поширюється і викликав повернення обмежень у багатьох країнах світу

Швидке поширення коронавірусного штаму «омікрон» спричинило закриття шкіл, змусило припинити подорожі круїзних лайнерів і скасувати тисячі авіарейсів по всьому світу.

Голова уряду провінції Онтаріо, найбільш густонаселеної в Канаді, заявив 3 січня, що школи будуть закриті та переведені на онлайн-навчання через рекордну кількість заражень. Також у цій провінції закриваються ресторани, спортзали та кінотеатри, Онтаріо готується до «цунамі» випадків.

Майже 5000 авіарейсів у всьому світі скасовані восьмий день поспіль, а понад тисячу рейсів довелося скасувати через брак персоналу, який хворіє на COVID-19.

Рішення припинити подорожі круїзних суден уздовж берегів Бразилії ухвалене після рекомендації національного регулятора охорони здоров’я, який посилається на «швидке зростання випадків COVID-19 на борту суден за останні дні».

30 людей були заарештовані в Амстердамі після того, як протестувальники, розгнівані обмеженнями, мали сутички з поліцією після забороненої демонстрації. Тим часом, африканська країна Ботсвана заявила, що її президент ізолюється, отримавши позитивний тест на COVID-19.