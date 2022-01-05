Не щеплені вчасно від поліо діти віком від 6 місяців до 6 років будуть вакциновані наприкінці січня – МОЗ

Всі діти віком від шість місяців до шести років, які не отримали потрібні щеплення від поліомієліту вчасно або отримали їх із порушенням календаря щеплень, будуть вакциновані інактивованою поліовакциною наприкінці поточного місяця. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Після завершення цього раунду буде проведено три тури додаткової імунізації дітей до 6 років оральною поліовакциною», – йдеться в повідомленні.

Батькам дітей від 6 місяців до 6 років, які пропустили одне або обидва щеплення, рекомендовано звернутись до педіатра чи сімейного лікаря.

В Україні вакцинація від поліомієліту входить у перелік обов’язкових гарантованих державою щеплень. Їх можна зробити у державних медичних закладах безкоштовно. Вакцини, які використовують державні й приватні клініки, безпечні, зареєстровані та дозволені для використання в Україні, запевняє МОЗ.

Поліомієліт — небезпечне вірусне захворювання, яке може спричинити невиліковний параліч і навіть смерть. Часто носії поліо не мають жодних симптомів хвороби або плутають їх із симптомами ГРВІ чи розладу шлунку, проте продовжують інфікувати інших, якщо ті не мають достатньої кількості щеплень.

Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей вакцинують від поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 і 14 років.

За даними МОЗ, середній рівень охоплення щепленнями від поліомієліту в Україні ледь перевищує 71% за необхідних 95%.