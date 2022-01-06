COVID-19: в Україні дозволили бустерну дозу вакцини для всіх людей віком від 18 років

В Україні дозволили введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх категорій населення віком від 18 років, повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко. Міністр уточнив, що бустерна доза може вводитися в період від шести до девʼяти місяців з дати отримання другого щеплення від COVID-19.

За його словами, після введення бустерної дози можна отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб із дати введення. Згенерувати новий сертифікат можна буде в додатку «Дія», починаючи з кінця січня 2022 року. До цього моменту діятиме сертифікат попередньої повної вакцинації.

Ляшко зазначив, що для бустерної дози перевага надаватиметься мРНК-вакцинам – Moderna або Pfizer/Comirnaty, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. При цьому тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендується вводити бустерну дозу вакциною Pfizer. За відсутності мРНК-вакцини бустерну дозу можна зробити іншою вакциною відповідно до дозволених в Україні схем.

Особи з ослабленим імунітетом, яким зараз вводиться додаткова доза вакцини COVID-19, також можуть отримати бустерну дозу. Оптимальний період введення – від трьох до шести місяців після додаткової.