Очільниця МЗС Болгарії захворіла на COVID-19

Міністр закордонних справ Болгарії отримала позитивний результат тесту на COVID-19.

Як йдеться у заяві МЗС Болгарії 5 січня, Теодора Генчовська повністю вакцинована і буде під наглядом лікарів. У заяві не вказано, чи відчувала вона якісь симптоми хвороби.

5 січня Міністерство охорони здоров’я Болгарії повідомило про 6 252 нових випадків зараження COVID-19, що більш ніж утричі перевищує 1918 випадків зараження за попередній день.

2 січня Болгарія повідомила про перші випадки штаму «омікрон» в країні.