Число випадків COVID-19 у світі вперше перевищило 2 мільйони за добу – ВООЗ

Число тих, хто заразився коронавірусною інфекцією нового типу у світі за добу, вперше за час пандемії перевищило два мільйони. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'ʼ (ВООЗ). Померло за день сім тисяч пацієнтів.

У вівторок, 4 січня, у США вперше за всю пандемію виявили понад мільйон заражень COVID-19 – майже вдвічі більше від попереднього добового максимуму, встановленого кілька днів тому.

Зростання захворюваності у світі повʼязують із новим штамом «омікрон», який уперше виявили в Південній Африці. Медики вважають, що новий варіант вірусу більш заразний, може передаватися також і вакцинованим, але перебіг хвороби при цьому легший, і пацієнтів не доводиться госпіталізувати.

У світі на першому місці за кількістю виявлених випадків COVID-19 від початку пандемії перебувають США. Там зареєстровано майже 56 мільйонів інфікованих. На другому місці – Індія, де зафіксовано понад 35 мільйонів хворих. На третьому місці – Бразилія. У країні захворіли понад 22 мільйони людей.