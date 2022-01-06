Майже 105 тисяч щеплень від COVID-19 зробили в Україні напередодні – МОЗ

В Україні минулої доби, 4 січня, зробили 104 844 щеплення від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримали 29 997 людей, другу дозу – 70 164 людини, додаткову дозу отримали 643 людини, бустерну дозу – 4 040 людей», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 778 321 людину, з них отримали дві дози – 13 905 862 людини, отримали додаткову дозу – 5 399 людей, бустерну дозу – 11 596 людей.

Загалом в Україні проведено 28,7 мільйона щеплень.