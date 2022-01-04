У США за добу виявили понад мільйон інфікувань COVID-19. Це новий світовий рекорд

У США кількість нових випадків зараження коронавірусною інфекцією нового типу за добу перевищила мільйон, повідомляє Bloomberg. Це максимальний приріст хворих на добу, зареєстрований у будь-якій країні світу з початку пандемії, і майже вдвічі перевищує попередній добовий максимум, встановлений у США чотири дні тому – 590 тисяч заражень.

При цьому, як пише Bloomberg, цифра може бути і заниженою, оскільки багато хто робить тести вдома і не передає результати офіційній владі.

Різке зростання захворюваності повʼязане з поширенням штаму «омікрон», який більш заразний, але, за попередніми даними, не призводить до тяжкого перебігу хвороби та зростання кількості смертей.

Зростання захворюваності призвело до лавиноподібного збільшення кількості працівників, які відсутні на робочих місцях, у тому числі в школах, медичних установах, авіакомпаніях, поліцейських та пожежних департаментах. Результатом цього є скасування рейсів, закриття шкіл та призупинення повернення співробітників до офісів.

Кількість лікарняних ліжок у США, зайнятих пацієнтами з COVID-19, уперше за чотири місяці перевищила 100 тисяч, повідомило Міністерство охорони здоровʼя та соціальних служб. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 18557 пацієнтів.