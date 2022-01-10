МОЗ: понад 20 тисяч людей в Україні отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19

В Україні понад 20 тисяч людей отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За повідомленням, протягом минулої доби в Україні вакцинували 20 376 людей: першу дозу отримали 5 850 людей, другу дозу – 12 350 людей, додаткову дозу отримали 123 людини, бустерну – 2 053 людини.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, першу дозу вакцини від COVID-19 в Україні отримали понад 14,8 мільйона людей, дві дози – більше ніж 13,9 мільйона, додаткову дозу отримали 6 224 людини, бустерну дозу – 20 462 людини.