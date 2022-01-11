Pfizer розробляє спеціальну вакцину проти штаму «омікрон»

Американська компанія Pfizer розробляє разом зі своїм німецьким партнером BioNTech варіант вакцини протим COVID-19, яка поєднає оригінальну формулу з додатком, який спеціально буде спрямований на штам «омікрон», повідомив один із керівників американського фармацевтичного гіганта Альберт Бурла. За його словами, оновлена формула може бути готова до схвалення регуляторними органами США та початку виробництва вже в березні.

Він сказав, що таку вакцину можна було б застосовувати «два в одному», щоб захистити і від попередніх штамів.

Бурла приєднався до думки інших експертів, що вакцини проти COVID-19 можуть з часом стати щорічною вакцинацією для деяких людей, подібно до вакцини проти грипу.