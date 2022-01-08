Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 300 мільйонів

Загальна кількість випадків захворювання на COVID-19, зареєстрованих у всьому світі, 7 січня перевищила 300 мільйонів, згідно з даними університету Джонса Гопкінса.

Дуже заразний варіант «омікрон» призвів до рекордного зростання захворюваності в десятках країн. Фахівці схиляються до думки, що цей штам викликає менш тяжкий перебіг хвороби та меншу смертність, ніж попередні штами, особливо для вакцинованих. Однак експерти в галузі охорони здоров’я також попереджають, що величезна кількість інфікувань переповнить лікарні по всьому світу.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус заявив цього тижня, що «омікрон» не слід класифікувати як легкий варіант, оскільки він «госпіталізує людей і вбиває людей».

Хоча наразі зареєстровано понад 300 мільйонів випадків зараження, справжня кількість інфікованих у світі вважається в кілька разів більшою – не всі хворі з симптомами COVID-19 зверталися до медиків. Майже 5,5 мільйона людей померли від цієї хвороби у всьому світі, але ВООЗ вважає загальну кількість померлих у два або й три рази більшою.