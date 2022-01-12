В Україну прийшла нова хвиля COVID-19 – НАНУ

В Україні розпочинається чергова хвиля зростання захворюваності на COVID-19, вважають експерти Національної академії наук України (НАНУ).

«Динаміка кількості нових виявлень та позитивних ПЛР-тестів дає змогу зробити висновок, що в Україні розпочинається чергова хвиля захворюваності», – йдеться в повідомленні робочої групи з математичного моделювання проблем, повʼязаних з епідемією COVID-19, Інституту проблем математичних машин та систем НАНУ.

Останнім часом кількість позитивних тестів зросла майже на 40% проти мінімуму останніх чисел грудня, крім того, збільшуються обсяги тестування та позитивність тестів, вказують науковці. Вони також відзначають, що Україна дотримується тенденцій країн Східної Європи (Чехія, Румунія, Болгарія та ін.) з невеликою затримкою в часі.

На думку науковців, з огляду на дані про заразність штаму «омікрон» та епідемічні тенденції низки країн світу можна очікувати стрімкішого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників.

У НАНУ прогнозують, що відкриття шкіл після канікул та сезонність можуть суттєво вплинути на динаміку епідемії. У період 19–25 січня середня кількість нових випадків становитиме 7 072, ідеться в прогнозі.