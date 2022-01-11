Медиків, комунальників та місцевих урядовців, які не вакцинуються до лютого, відсторонять від роботи – МОЗ

Наказ Міністерства охорони здоров’я про перелік професій, представники яких повинні щепитися від COVID-19, набув чинності 1 січня, нагадали в пресслужбі МОЗ 11 січня.

У міністерстві повідомили, що наказ передбачає обов’язкову вакцинацію для співробітників органів місцевого самоврядування, державних та комунальних закладів охорони здоров’я і комунальних підприємств і установ.

«Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього», – повідомляють у МОЗ.

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Як заявив міністр Віктор Ляшко, попри те, що варіант «омікрон» викликає легший перебіг хвороби, ніж «дельта», зростання кількості хворих може створити «суттєве навантаження» на медичну систему.

«Саме тому в Україні і є необхідність розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов’язковою», – йдеться в його коментарі.

З 9 грудня набув чинності наказ МОЗ, який передбачав обов’язкову вакцинацію для освітян і працівників центральних і місцевих органів влади.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, першу дозу отримали понад 14,8 мільйона людей, додаткову дозу – 6 669 людей, бустерну дозу – 28 085.