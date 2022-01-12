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Новини | Коронавірус

В Україні виявили понад 7 тисяч нових випадків COVID-19

Минулої доби шпиталізували 1 898 людей, 193 – померли

В Україні за добу 11 січня виявили 7 117 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 409 дітей і 160 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За цими даними, минулої доби шпиталізували 1 898 людей, понад вісім тисяч – одужали, 193 – померли. Протягом доби зробили понад 79 тисяч тестувань.

Найбільше нових випадків виявили в Києві – 1151.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли більше ніж 3,7 мільйона людей, 97 737 – померли.

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